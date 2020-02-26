«Бал» и «Бастион» уничтожили «вражеский» корабль в Черном море

Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» «уничтожили» корабль условного противника на учениях в Черном море. Роль «вражеского» корабля выполнял фрегат «Адмирал Макаров», сообщает пресс-служба Черноморского флота.

«Бал» и «Бастион», дислоцированные на территории Крыма и на Кавказском побережье, совершили марши в районы учений. Были отработаны алгоритм действий по развертыванию комплексов, подготовке их к боевому применению, а также инженерному оборудованию и маскировке позиций.

Расчеты комплексов «Бал» и «Бастион» с помощью собственных радиолокационных комплексов обнаружили цель и взяли ее на сопровождение. Экипаж самолета Су-24МР выполнил разведку и передал данные о нахождении корабля.

Сопоставив данные разведки боевые расчеты БПКРК «Бал» и «Бастион» нанесли условный ракетный удар по кораблю, сменили позиции и повторили удар. Были выполнены электронные пуски, настоящего оружия не применялось.

Комплекс «Бал» представляет собой мобильную систему на базе шасси МЗКТ-7930, которая включает до двух самоходных командных пункта, до четырех пусковых установок, которые имеют по восемь крылатых ракет Х-35/Х-35У, транспортно-перегрузочные машины.