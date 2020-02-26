Сквозь дождь и облака: эффектные кадры полетов Ил-76 под Тверью

Полеты строем в условиях дождя и ограниченной видимости провели экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации. Учения проходили на аэродроме Мигалово в Тверской области, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Интервал между машинами составил около 300 метров. В ходе выполнения полетных заданий имитировалось массовое десантирование подразделений Воздушно-десантных войск.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.