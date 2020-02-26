«Ярсы» РВСН отправились в Алабино для подготовки к Параду Победы

Из Ивановской области в Подмосковье следуют стратегические ракетные комплексы «Ярсы». На полигоне Алабино пройдет подготовка к участию в военном параде на Красной площади, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Впереди около 400 километров, несколько десятков сложных участков трассы и 19 мостов. Сегодняшним вечером часть пути колонны пройдет по Московской Кольцевой дороге.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные гиперзвуковые маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО.