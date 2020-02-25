Непрерывный огонь: танкисты ЗВО приступили к тренировкам по уникальной программе
Военная техника следует по маршруту протяженностью пять километров, преодолевая препятствия и одновременно ведя огонь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Нижегородской области танкисты Западного военного округа приступили к тренировкам новой программе. Уникальное упражнение предполагает преодоление препятствий в сочетании с безостановочной стрельбой.
Учения ведутся на полигоне Мулино экипажами танков Т-72БЗ. Военная техника без остановок следует по маршруту протяженностью пять километров, преодолевая препятствия и одновременно ведя огонь.
Мишени, имитирующие бронетехнику, пехоту и вертолеты противника, неожиданно появляются на различных участках маршрута. Поражать цели необходимо из пушки или пулемета. Всего в учениях принимают участие более 500 танков.