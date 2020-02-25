Интерьеры в стиле лофт: военнослужащие ЗВО переехали в отреставрированную казарму 19-го века

В Гусеве Калининградской области отреставрировали военной городок 19-го века. Солдатское общежитие и здание штаба восстановили с сохранением архитектурного наследия, внутренние помещения оформили в стиле лофт.

Реставрацию провели специально для военнослужащих и гражданского персонала 11-го отдельного танкового батальона Западного военного округа. В их распоряжении оказались многофункциональная столовая с мультимедийным меню, оборудованные тренажерами спортивные залы, бытовые комнаты со стиральными машинами, вендинговые автоматы и банкоматы.

Помещения оформили в соответствии с историческим обликом здания: его особенности подчеркивают металлопластиковые окна в двухцветном исполнении разных форм, новые лестничные перила и радиаторы отопления. Специалисты также проложили в здании коммуникации и заменили кровлю, которая сохранила свои высокие скаты.