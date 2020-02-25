Новоселье для контрактников: курсантам академии РВСН вручили ключи от квартир

В подмосковной Балашихе в жилом городке военной академии РВСН имени Петра Великого курсантам высшего учебного заведения вручили ключи от квартир. Жилье было выделено в общежитиях квартирного типа.

Министерством обороны было принято решение о предоставлении жилья курсантам из состава ведомственного служебного фонда на время обучения в стенах военных ВУЗов. Это было сделано для улучшения социально-бытовых и жилищных условий курсантов, заключивших первый контракт о прохождении военной службы.

В первоочередном порядке служебным жильем обеспечиваются курсанты, имеющие собственные семьи. Министерство обороны поручило Департаменту жилищного обеспечения Минобороны РФ использовать данную практику и в других военных городках, где военнослужащие соединений и частей военных гарнизонов уже обеспечены служебным жильем.