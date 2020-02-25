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Ювелирное мастерство: кадры посадки корабельного вертолета Ка-27ПС на автодорогу

Тамара Астапенкова
03:49 25.02.2020
По сценарию маневров, диверсанты условного противника пытались прорваться к городу Петропавловск-Камчатский по федеральной автомобильной трассе.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Впервые корабельный вертолет Ка-27ПС морской авиации Тихоокеанского флота России выполнил посадку и взлет с автомобильной трассы. Летчики вертолетной эскадрильи отдельного смешанного авиационного полка Войск и Сил на Северо-востоке России отработали навыки в ходе летно-тактических учений на Камчатке.

По сценарию маневров, диверсионно-разведывательная группа условного противника пыталась прорваться к городу Петропавловск-Камчатский по федеральной автомобильной трассе Елизово-Петропавловск-Камчатский. Перед экипажем корабельного вертолета и военнослужащими отряда противодействия диверсионным силам и средствам поставили задачи: блокировать с воздуха и уничтожить «диверсантов».  

Корабельный поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС и транспортно-боевой вертолет Ка-29 выполнили взлет с аэродрома Елизово. После обнаружения автомобиля диверсионной группы условного противника, в районе 22 километра федеральный трассы Елизово-Петропавловск-Камчатский вертолет Ка-27ПС произвел посадку. Было осуществлено десантирование противодиверсионной группы. Бойцы спецназа выполнили блокирование автомобиля и уничтожили условных диверсантов.

Огневую поддержку и прикрытие с воздуха спецподразделению оказывал экипаж вертолета Ка-29. На период выполнения задач дорога была перекрыта для движения автотранспорта.

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