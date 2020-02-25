Бастрыкин поблагодарил Министерство обороны России за содействие СК РФ

В Следственном комитете РФ состоялось торжественное собрание, которое было посвящено Дню защитника Отечества. В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники подразделений центрального аппарата ведомства, педагогический состав и обучающиеся образовательных учреждений СК России.

Почетными гостями собрания также стали заместитель Министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации Андрей Картаполов, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Герой России Виктор Бондарев, глава Президиума Национальной ассоциации «Союз ветеранов следствия» Владимир Донцов, другие ветераны следствия и члены Общественного совета при СК, родственники погибших сотрудников Следственного комитета, а также юные герои из разных российских регионов, совершившие смелые поступки.

Мероприятие открыл председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он поздравил собравшихся с прошедшим праздником и отметил, что День защитника Отечества является «днем преемственности всех поколений».

«(Днем - прим. ред.) тех, кто жил в России, закладывал традиции этого праздника, кто в тяжелые времена становления российского государства защищал Отечество, кто в годы Великой Отечественной войны и иных тяжелых испытаний честно, по-мужски и по-воински выполнял свой патриотический долг», - объяснил руководитель СК РФ.

Бастрыкин также поблагодарил представителей Министерства обороны РФ за конструктивное взаимодействие, научную и учебно-методическую помощь в реализации поставленных перед ведомством задач, за помощь при производстве следственных действий вдали от Родины и обеспечение безопасности следователей.

Одной из частей собрания стало награждение его участников. Отмечая эффективное содействие Следственному комитету, Бастрыкин вручил памятную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Андрею Картаполову. Также руководитель СК наградил ряд сотрудников ведомства, отметив их добросовестный труд и заслуги на службе.