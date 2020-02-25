«Реквием по героям»: в Москве прошла премьера спектакля о подвиге 6-й роты

Во вторник, 25 февраля, в Москве на сцене Центрального дома «Юнармии» состоялась премьера спектакля, посвященного подвигу 6-й роты псковских десантников, «Реквием по героям».

В основы музыкальной постановки легли, в том числе, письма воинов-десантников их родным. В представлении были заняты актеры московского художественного театра имени Чехова, молодежного театра «Мастерская Скорика», студенты театральных вузов Москвы, детский хор «Восход», кадеты Первого музыкального кадетского корпуса имени Александрова Московского государственного института культуры.

Актеры прочли со сцены воспоминания о погибших псковских десантниках и фрагменты документов, имеющих отношение к их подвигу. Кроме того, были исполнены отрывки из художественных произведений русских поэтов и писателей - Пушкина, Толстого, Чехова и Шолохова, а также эпизоды из кинофильмов «Летят журавли», «Они сражались за Родину», «Три сестры», «Война и мир».

Зрителями постановки стали родные и близкие погибших бойцов 6-й роты, представители командования ВДВ, руководства Минобороны РФ и ДОСААФ России, а также ветераны боевых действий и юнармейцы.

Организатором спектакля выступило ДОСААФ при содействии всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», Фонда президентских грантов, Фонда Героя России Владимира Шаманова «Защитники Отечества» и группа компаний «Экра».