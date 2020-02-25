Колючая проволока и взрывные устройства: кадры преодоления полосы препятствий «Тропа разведчика»

Разведчики преодолели полосу препятствий «Тропа разведчика» в рамках второго армейского отборочного этапа конкурса «Отличники войсковой разведки». Соревнования проходят на полигоне Гвардеец в Чечне, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Комплекс препятствий «Тропа разведчика» длиной 700 метров включает в себя 22 преграды, таких как забор, разрушенное здание, ров с водой, препятствия с установленными взрывными устройствами и другие. Также военнослужащие отразили нападение условных диверсантов и заминировали участок железной дороги.

В ходе соревнований войсковые разведчики показали профессиональное мастерство в стрельбе из всех видов штатного оружия, вождении боевой техники по пересеченной местности, десантировании, тактической маскировке и выполнении специальных задач.

Победители конкурса будут представлять округ на этапе всеармейского конкурса Вооруженных Сил РФ. Армейский отборочный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» проходит в рамках подготовки к Армейским международным играм АрМИ-2020.