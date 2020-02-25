Стрельба и метание пехотных лопаток: видео подготовки к конкурсу «Отличники войсковой разведки»

В Чечне на полигоне Гвардеец проходит 2-й армейский этап конкурса «Отличники войсковой разведки». Победу в индивидуальной стрельбе одержали разведчики 58-й общевойсковой армии, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Для военных разведчиков 58-й армии ЮВО завершился очередной этап конкурса - "Стрельба", в ходе которого были выполнены индивидуальные и боевые стрельбы в составе разведывательных подразделений, нормативы по преодолению участка минно-взрывных и естественных препятствий, а также по метанию ножа, пехотной лопатки и учебной гранаты на точность и время», - говорится в сообщении.

В индивидуальных боевых стрельбах разведчики стреляли по мишеням из штатного оружия: снайперской винтовки, автомата, пулемета или противотанкового гранатомета.

«На заключительном этапе конкурса - разведывательной группы отработают подрыв объекта условного противника, а также выполнят вождение бронемашин и марш-бросок», - добавили в пресс-службе.

В соревнованиях принимает участие более ста лучших разведчиков. Победители конкурса будут представлять 58-ю армию ЮВО на окружном этапе конкурса, который пройдет в апреле.