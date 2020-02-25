Участники перехода в честь 75-летия Победы побывали в буддийском монастыре в Бурятии

Военнослужащие, которые в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне совершают лыжный переход из Хабаровска в Москву, дошли до Бурятии. Здесь они посетили Иволгинский дацан - центр традиционного буддизма, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Во время экскурсии бойцам представилась уникальная возможность поклониться нетленному телу Хамбо Ламы Даши-Доржо Итигэлова. Единственный в Вооруженных силах России буддийский священнослужитель - Баир-лама провел молебен, чтобы участники перехода благополучно преодолели весь маршрут.

Также бойцы побывали на мероприятиях, посвященных празднованию Белого месяца. Иначе это событие называют буддийским Новым годом «Сагаалган». В честь этого события на главной площади Улан-Удэ прошел праздничный концерт.

Общая протяженность маршрута Хабаровск-Москва, по которому следуют военные, составляет почти восемь с половиной километров. До столицы они рассчитывают добраться к 7 мая.