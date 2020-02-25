Десантирование из вертолетов Ми-8: кадры прыжков с парашютом под Самарой

Пятьдесят военнослужащих из регионов Сибири и Поволжья стали участниками армейских состязаний по прыжкам с парашютом. Десантирование проходило на полигоне под Самарой.

Задача парашютистов - как можно точнее приземлиться в заданный квадрат на парашютах Д-10. Лучше всех справились хозяева соревнований – подразделение из Самарской области.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четырех тонн груза на расстояние более 1000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается. В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты. Применялся в десятках вооруженных конфликтов.