Путин выразил соболезнования в связи со смертью Дмитрия Язова

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Маршала Советского Союза Дмитрия Язова, скончавшегося сегодня на 96-м году жизни.

Глава государства назвал его выдающимся военачальником, ярким представителем легендарного поколения победителей, добровольцем, фронтовиком, сообщается на сайте Кремля.

«Он достойно прошел тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, а после Победы посвятил свою жизнь развитию Вооруженных Сил, укреплению обороноспособности и национальной безопасности страны. Верность Присяге и офицерскому долгу, высокие профессиональные и личные качества снискали ему бесспорный авторитет и уважение», - говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким Язова. Глава ведомства отметил, что вклад военачальника в укрепление обороноспособности государства, непримиримая борьба с фальсификацией отечественной истории заслуживают самой высокой оценки и большого уважения.

Маршала Советского Союза Дмитрия Язова не стало сегодня, 25 февраля. Ветерану войны было 95 лет, он скончался после продолжительной болезни. Похоронят его 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище.

Дмитрий Тимофеевич Язов был последним из военачальников, удостоенных звания Маршала Советского Союза. За героизм в военное время его наградили орденом Красной Звезды. С мая 1987 по август 1991 года Язов занимал пост министра обороны СССР. Способствовал выводу войск с территории Афганистана.