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Похороны Маршала СССР Дмитрия Язова пройдут 27 февраля

Андрей Аркадьев
12:33 25.02.2020
Последний Маршал Советского Союза будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище.
Похороны Маршала СССР Дмитрия Язова пройдут 27 февраля
© Фото: Руслан Кривобок, РИА Новости

Похороны Маршала СССР Дмитрия Язова пройдут 27 февраля 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Родственниками принято решение о погребении Дмитрия Тимофеевича на Федеральном военном мемориальном кладбище», - говорится в сообщении.

Председатель комиссии по организации похорон Язова - министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.

Маршала Советского Союза Дмитрия Язова не стало сегодня, 25 февраля. Ветерану войны было 95 лет, он скончался после продолжительной болезни.

Дмитрий Тимофеевич Язов был последним из военачальников, удостоенных звания Маршала СССР. За героизм в военное время его наградили орденом Красной Звезды. С мая 1987 по август 1991 года Язов занимал пост министра обороны СССР. Способствовал выводу войск с территории Афганистана.

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