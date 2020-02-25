«Легенда отечественных Вооруженных Сил»: генерал в отставке Ермаков о Маршале Язове

Вся жизнь Маршала Советского Союза Дмитрия Язова служит примером для всех военных, считает генерал армии в отставке Виктор Ермаков.

«Это исключительный человек, человек - душа, который любил подчиненных, который заботился о них. Сам он фронтовик, я его знаю почему - потому что когда я командовал Ленинградским военным округом, я сделал захоронение Волховского фронта, а он воевал на Волховском фронте. Он приписал себе год, чтобы попасть на фронт. Он воевал смело, решительно, и вообще вся его жизнь примером служит для нас всех, и для солдат, и для офицеров, и для генералов», - рассказал он «Звезде».

Ермаков отметил, что военачальник очень хорошо разбирался в военном деле. По его словам, на посту Министра обороны Язов много сделал для укрепления боевой готовности Вооруженных Сил Советского Союза.

«Я лично считаю, что такие, как Дмитрий Тимофеевич Язов - это легенда нашего армейского коллектива, легенда наших Вооруженных сил, и память о нем будет долго жить, потому что он делал все для того, чтобы Родина была сильной, а армия эту сильную страну защищала надежно и уверено», - заключил Ермаков.

Маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова не стало сегодня, 25 февраля. Ветерану войны было 95 лет, он скончался после продолжительной болезни.