ЦПВС: сообщения британской НПО об «ударах ВКС РФ» в Идлибе являются преднамеренным вбросом

Сообщения британской неправительственной организации «Сирийская обсерватория по правам человека» об ударах ВКС РФ в Идлибе являются преднамеренным вбросом. Такое заявление сделали в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Информация британской НПО является преднамеренным информационным вбросом», - сказано в сообщении Центра.

В ЦПВС также заявили, что самолеты ВКС России 24 февраля 2020 года в районах населенных пунктов Кансафра и Аль-Бара провинции Идлиб боевых задач не выполняли.

Ранее военный источник опроверг сообщения СМИ о том, что боевые самолеты российских ВКС якобы не позволили турецкой колонне войти в населенный пункт Аль-Бара в сирийской провинции Идлиб.