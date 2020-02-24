Захват пленных и добыча секретных данных: первые кадры военно-тактических учений разведчиков в Крыму

Первая в этом году военная тактическая игра стартовала на горном полигоне Ангарский в Крыму. В ходе нее разведчики Черноморского флота отрабатывали элементы боевой подготовки.

На первом этапе группы скрытно пробрались на территорию противника, взяли в плен «языка» и добыли секретные сведения.

Затем военнослужащие провели стрельбы из всех видов оружия: автоматов, пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов.

Последним этапом учений стало прохождение полосы препятствий, оказание медицинской помощи и эвакуация условно раненых с поля боя.