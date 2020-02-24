Российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над Турцией в период с 25 по 28 февраля 2020 года в рамках реализации Договора по открытому небу. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ту-154М ЛК-1 над территорией Турецкой республики», - заявил Рыжков.

Он отметил, что полет будет осуществляться с аэродрома Эскишехир. Максимальная дальность составит 1900 километров.

Наблюдение будет проходить по согласованному с турецкой стороной маршруту.

«Турецкие специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором», - отметил Рыжков.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года. Документ поддержали представители 23 государств-членов ОБСЕ. Согласно нему, страны-участницы могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.