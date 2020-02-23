В Минобороны РФ поздравили военнослужащих с Днем защитника Отечества

В Министерстве обороны РФ поздравили военнослужащих с Днем защитника Отечества. Праздничный ролик по случаю торжества был опубликован на YouTube российского военного ведомства.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обратился к солдатам, матросам, сержантам, старшинам, прапорщикам, мичманам, офицерам и пожелал с поздравлением. Министр пожелал счастья, благополучия, а также стойкости духа и новых свершений во имя Родины.

«Самые теплые и искренние слова благодарности хочу адресовать ветеранам Великой Отечественной войны. Доброго вам здоровья, долголетия и жизненных сил», - обратился глава военного ведомства к ветеранам.

Шойгу также напомнил, что 2020 год объявлен Годом памяти и славы по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В соответствии с приказом в ознаменовании Дня защитника Отечества Сергей Шойгу приказал провести артиллерийские салюты в честь 23 февраля.

День защитника Отечества отмечается в России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии. С 1922 года 23 февраля традиционно отмечалось как День Красной армии, позже носила названия День Советской армии, День Советской армии и Военно-морского флота. Это праздник мужчин и женщин, принимавших и принимающих участие в защите Родины.