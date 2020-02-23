С 23 февраля: самарские военнослужащие провели «Уроки мужества» для школьников

В Самаре накануне праздника 23 февраля военнослужащие Самарского гарнизона побывали в двух школах, проведя «Уроки мужества» для учащихся. Мероприятия начались с церемоний вступления учеников в ряды Всероссийского движения «Юнармия», которые перед своими товарищами, родителями и гостями дали клятву юнармейца.

После этого военнослужащие 91 бригады управления провели показательные выступления, на которых продемонстрировали навыки рукопашного боя с оружием: военные отрабатывали приемы борьбы, разбивали кирпичи на головах друг у друга, а также делали выстрели из винтовок.

Еще зрители смогли посетить выставку военной техники, на которой были представлены БТР-82АМ, пикап УАЗ «Патриот» и специальные машины связи и управления. В завершении «Урока мужества» военнослужащие угостили всех желающих кашей из полевой кухни и сладким горячим чаем.