Восемьдесят лет на службе Родине: Военный институт иностранных языков отметил юбилей

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин выступил с поздравительной речью на торжественной церемонии, посвященной 80-летию создания уникального высшего военно-лингвистического учебного заведения - Военного института иностранных языков Красной Армии. Праздничное мероприятие состоялось в субботу, 1 февраля.

«Уважаемые ветераны, товарищи генералы, офицеры, преподаватели, командиры, воспитатели, товарищи курсанты и слушатели. Поскольку институт был создан в канун начала Великой Отечественной войны, было бы правильным сначала обратиться к нашим ветеранам ВОВ, которых, к сожалению, в живых осталось очень немного. И есть ветераны, которые отдали много лет военному институту, отдали много своих сил воспитанию курсантов», - начал свое выступление военачальник.

Генерал-полковник напомнил, что в условиях той жесточайшей войны страна нуждалась в военных специалистах, в связи с чем главное политическое и военное руководство СССР приняло решение начать подготовку кадров в области международных отношений и иностранных языков.

«И военный институт продолжает осуществлять подготовку очень классных, очень профессиональных специалистов со знанием, как правило, нескольких языков. Это очень необходимо и в сегодняшних условиях, вы знаете, что обстановка в мире очень неспокойна, во многом глобальная и региональная и локальная безопасность зависят от уровня и состояния взаимоотношений между блоком НАТО и Россией. Очевидно, что архитектура безопасности в европейском регионе прилично разрушена и деградировала. И, конечно же, современная обстановка и современные требования регулирования международных отношений между государствами - они предъявляют требования к совершенствованию важнейшей сферы деятельности государства российского, коей является его международная деятельность», - отметил Фомин.

История ВИИЯ берет начало с 1940 года. В условиях сложной международной подготовки предвоенных лет вооруженные силы СССР нуждались в значительном количестве офицеров с хорошим знанием иностранных языков. В связи с этим Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление об организации к 1 февраля 1940 года Военного факультета со статусом высшего военно-учебного заведения при 2-м Московском государственном педагогическом институте иностранных языков МГПИИЯ). В июле 1940 года было создано еще одно высшее филологическое военно-учебное заведение - Военный факультет при Московском институте востоковедения, в котором началась подготовка офицеров со знанием восточных языков.

Двенадцатого апреля 1942 года приказом Народного комиссара обороны СССР Военный факультет западных языков при 2-м МГПИИЯ был преобразован в Военный институт иностранных языков Красной Армии (ВИИЯКА), в состав которого вошел Военный факультет восточных языков при Московском институте востоковедения, а также военные курсы иностранных языков, созданные в сентябре 1941 года.

Выпускники ВИИЯ внесли существенный вклад в разгром врага в годы Великой отечественной войны. В этот период институт подготовил свыше четырех с половиной тысяч военных переводчиков и других специалистов. В послевоенный период ВИИЯ превратился в крупное высшее языковое военно-специальное заведение со многими отраслевыми направлениями, в котором готовились высококвалифицированные кадры военных переводчиков-референтов и преподавателей иностранных языков для средних и высших учебных заведений Советской Армии.

В связи с реформированием военных учебных заведений в 1956 году институт был расформирован. Однако по мере активизации международных связей СССР в конце 1950-х-начале 1960-х годов ВИИЯ в 1963 году был полностью возрожден как центр подготовки военных кадров со знанием двух иностранных языков.