Члены коллегии Минобороны РФ возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата

Члены коллегии Минобороны РФ во главе с начальником Генерального штаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в память о погибших защитниках Отечества.

В церемонии принял участие руководящий состав Вооруженных сил РФ - члены коллегии министерства обороны и ветераны. Присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, минутой молчания.

Во всех гарнизонах ВС РФ 23 февраля проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

Ранее президент России Владимир Путин посетил Александровский сад, где также возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.