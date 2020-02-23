Ансамбль Черноморского флота поздравил военнослужащих авиабазы Хмеймим с праздником

Подарок ко Дню защитника Отечества российским военнослужащим, которые сейчас находятся на авиабазе Хмеймим в Сирии, сделали артисты ансамбля песни и пляски Черноморского флота. Коллектив выступил перед служащими с праздничной концертной программой.

«Исполнили известные музыкальные произведения советских и российских поэтов и композиторов, посвященные армии и флоту, а также современные вокальные и хореографические композиции», - сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

В честь праздника 23 февраля поздравительные телеграммы военнослужащим сегодня уже направили главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов и министр обороны РФ Сергей Шойгу.