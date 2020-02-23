Главком ВМФ РФ поздравил экипажи кораблей с Днем защитника Отечества

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов разослал поздравительные телеграммы командам кораблей Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии а также экипажам, выполняющим в данный момент задачи вдали от родных берегов.

В частности, поздравления получили на кораблях постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и в отряде Балтийского флота в Аравийском море. Кроме того, телеграмма главкома пришла на океанографические суда ВМФ «Адмирал Владимирский» и «Янтарь», совершающие кругосветное плавание.

Присутствие наших кораблей в разных уголках мира главком отметил в своем послании, назвав российский ВМФ «всеширотным океанским флотом».

Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу поздравил с Днем защитника Отечества всех военнослужащих страны. В честь праздника министр приказал провести артиллерийские салюты.