Инспекторы из Италии посетят авиаполк ЗВО

В период с 3 по 5 февраля 2020 года, в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации итальянские специалисты посетят один из военных объектов Минобороны России. Об этом рассказал начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности, Сергей Рыжков

«В качестве объекта посещения Италией определен 790-й истребительный авиационный полк Западного военного округа, который дислоцируется в поселке Хотилово Тверской области», - отметил Рыжков.

Целью визита является проверка предоставленной ранее российской стороной информации о вооружении и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники данного полка.

Инспекторам будет предоставлена предусмотренная положениями Венского документа информация, содержащая информацию о полке, а также возможность увидеть в ходе посещения личный состав и основные системы вооружения и военной техники воинской части.