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Летчики ЦВО сделали сюрприз ветерану Войны и показали модернизированный МиГ-31БИ

Светлана Головина
17:00 22.02.2020
Федор Кожевников награжден двумя медалями «За боевые заслуги», орденом «Отечественной войны» II степени и медалью «За взятие Кенигсберга».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Новосибирске военнослужащие Центрального военного округа устроили сюрприз для 95-летнего фронтовика Федора Кожевникова, показав модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БИ.

Командир воздушного корабля лично провел обзорную экскурсию и рассказал ветерану о вооружении самолета, его боевых возможностях. Фронтовик был приятно удивлен возможностями самолета и даже сравнил его с машинами времен Великой Отечественной войны.

В заключение экскурсии Кожевников отдал команду экипажу боевой машины «по готовности номер один».

Федор Аверьянович Кожевников пошел на фронт в 1943 году - воевал в составе 1-й авиационной армии. Он награжден двумя медалями «За боевые заслуги», орденом «Отечественной войны» II степени и медалью «За взятие Кенигсберга».

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