Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции
Министры обсудили вопросы стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром. Разговор состоялся около 14.00 по Москве.
В ходе беседы произошел обмен мнениями по обстановке в Сирийской Арабской Республике. Министры также обсудили вопросы стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.
Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа также касалась ситуации в сирийском Идлибе.