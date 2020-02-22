Юные нахимовцы попрактиковались в морском деле на легендарной «Авроре»

В преддверии Дня защитника Отечества для юных воспитанников Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге провели практические занятия на легендарном крейсере «Аврора». Нахимовцам показали мастерство владения семафорной азбукой и вязания морских узлов - навыки, которыми должен владеть каждый моряк. Несмотря на то, что на современных кораблях нет парусов, а оборудование давно модернизировано, нахимовцев по-прежнему учат ориентироваться по звездам.

Каждый взмах «флажного семафора» - это одна буква, поэтому, чтобы показать целую фразу, будущим морякам придется потрудиться. Русская семафорная азбука придумана 125 лет назад прославленным адмиралом Семеном Макаровым. Знать ее нужно даже ХХI веке, когда кругом высокие технологии. На случай, если вдруг откажет радиосвязь.

Уже на втором году обучения нахимовцы должны уметь вязать с десяток различных узлов. Прямой, рифовый, шкотовый и крайне прочный «констриктор». Это историческая традиция: такелаж должен знать каждый будущий моряк.

Вместе с товарищами узлы вяжет правнук легендарного наркома ВМФ, героя Советского Союза Николая Кузнецова - Володя Кузнецов. В Нахимовское училище он захотел поступить сам, чтобы продолжить династию.

«Я бы хотел служить на корабле, а в дальнейшем стать адмиралом», - делится он со «Звездой».

Нахимовское училище расположено прямо у крейсера «Аврора». Не зря его называют «кузницей адмиралов». Среди его выпускников немало тех, кто многого добился на военной службе, в науке и даже политике. С такой профессиональной подготовкой это неудивительно.