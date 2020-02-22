В Москве стартовал XIV открытый турнир по бильярду на кубок Минобороны РФ

В Центральном доме Российской армии стартовал традиционный Открытый турнир по бильярду среди офицеров на Кубок Министерства обороны. Турнир проводится в 14-й раз и посвящен Дню защитника Отечества.

Соревнования проводятся совместно с Департаментом культуры Минобороны России, Центральным домом Российской армии и Московским Союзом бильярдного спорта. В этот раз честь открытия турнира первым ударом была предоставлена генерал-полковнику авиации Борису Королькову.

Согласно условиям соревнования, участники разбиваются по парам путем жеребьевки. На победу претендуют офицеры многих команд. Последние два года победу одерживали представители Военно-морского флота.

Целью турнира объявлены популяризация и развитие бильярдного спорта в армейской и флотской среде, всемерное повышение спортивного мастерства военнослужащих и ветеранов Вооруженных сил.