В Северной Осетии прошла репетиция салюта к 23 февраля

В военных округах России уже начались предпраздничные репетиции салюта в честь Дня защитника Отечества. Под Владикавказом залпы раздаются на полигоне Шалхи.

Военнослужащие 58-й армии произвели пять залпов с интервалами в 30 секунд. В тренировке приняли участие около десяти орудийных расчетов противотанковых пушек ЗИС-3 и одна салютная установка.

По словам артиллеристов, небольшая облачность во Владикавказе 23 февраля помехой не станет. Жители увидят салют из любой точки города.

Артиллерийские салюты в честь Дня защитника Отечества прогремят в городах-героях и городах воинской славы. Соответствующий приказ подписал министр обороны Сергей Шойгу.