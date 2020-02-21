Цаликов проверил объекты строительства в пункте дислокации ВДВ в Ульяновске

Первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов посетил Ульяновск с рабочей поездкой. Вместе с коллегами - заместителями главы ведомства Николаем Панковым и Юнус-Беком Евкуровым - Цаликов проверил, как идут модернизация и строительство объектов в пункте постоянной дислокации десантно-штурмовой бригады ВДВ.

На месте также обсудили перспективы развития Ульяновского гвардейского суворовского училища и регионального учебного центра войск связи. Затем заместители министра обороны Сергея Шойгу посетили мемориал десантникам, погибшим при выполнении воинского долга. Память героев почтили возложением венков.

После церемонии Цаликов пообщался с юнармейцами - учениками одной из ульяновских гимназий. Он рассказал им о патриотическом проекте Министерства обороны РФ «Дорога памяти», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Замминистра обороны отметил, что каждый может и даже должен принять в нем участие. Сохранив таким образом память о тех, кто ценой собственной жизни завоевал Великую Победу.