«Аллигаторы» К-52 уничтожили «противника» под Хабаровском: видео

Тренировка профессиональных пилотов боевых вертолетов Ка-52 прошла на военном аэродроме Гаровка под Хабаровском. Экипажи «Аллигаторов» - так называют российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 нового поколения - отработали нанесение удара по условному противнику с применением боевого вооружения. Пилоты уничтожили на земле цели, которые с воздуха даже сложно разглядеть.

На выполнение задания боевые машины вылетали парами по заранее известным координатам. Выйти в заданный квадрат, обнаружить и успешно атаковать цель они были должны всего за 15 минут после взлета. С высоты 100 метров на скорости 200 км/ч пилоты должны уничтожить бронетранспортер условного противника, который представляет собою мишень на земле размером всего три на три метра.

Затем «Аллигаторы» возвращаются, чтобы заправиться и пополнить боезапас. Все вертолеты, кроме стандартной подвижной пушечной установки калибра 30 миллиметров с боекомплектом на 460 выстрелов, могут оснащаться как управляемыми, так и неуправляемыми ракетами в зависимости от типа цели.

80-миллиметровая кумулятивно-осколочная ракета С-8 предназначена для поражения бронетехники. В каждое пусковое устройство их заряжается по 20 штук. Во время учебной атаки пилот выполняет несколько очередей. Так как ракеты неуправляемые, они работают по площадям. Поэтому зона поражения получается внушительной.