Огонь, батарея: кадры учений артиллеристов с участием «Мста-С» в Алабино

В ходе маневров экипажи самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» совершили 30-километровый марш в район проведения боевых стрельб. Военнослужащие вели огонь из 152-миллиметровых орудий бронебойными снарядами по мишеням, обозначающим тяжело бронированную технику условного противника. Особенностью стрельб стало то, что все гаубицы осуществляли стрельбу прямой наводкой с помощью прицелов 1П23. Мишени находились на расстоянии от 1 до 2 тысяч метров. В ходе стрельб военнослужащие уничтожили более 150 единиц боевой техники условного противника.

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