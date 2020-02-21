Огонь, батарея: кадры учений артиллеристов с участием «Мста-С» в Алабино
Более 300 военнослужащих и свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники приняли участие в учениях Симферопольского артиллерийского полка гвардейской танковой армии Западного военного округа в «Алабино».
В ходе маневров экипажи самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» совершили 30-километровый марш в район проведения боевых стрельб. Военнослужащие вели огонь из 152-миллиметровых орудий бронебойными снарядами по мишеням, обозначающим тяжело бронированную технику условного противника. Особенностью стрельб стало то, что все гаубицы осуществляли стрельбу прямой наводкой с помощью прицелов 1П23. Мишени находились на расстоянии от 1 до 2 тысяч метров. В ходе стрельб военнослужащие уничтожили более 150 единиц боевой техники условного противника.
Учения прошли под руководством командира самоходного артиллерийского полка Таманской дивизии танкового объединения ЗВО подполковника Виталия Горшкова.