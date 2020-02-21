На прицеле: кадры практики по армейской тактической стрельбе в «Патриоте»

В Многофункциональном огневом центре парка «Патриот» был проведен сбор инструкторов, которые в скором времени станут участниками соревнованиях по армейской тактической стрельбе.

На площадке проведения мероприятия собрались около 300 специалистов по огневой подготовке воинских частей и военных вузов, представители различных родов и видов войск Вооружённых Сил военных округов и Северного флота, а также члены центральных органов военного.

Армейская тактическая стрельба сегодня рассматривается как неотъемлемая часть боевой подготовки. В войсках уже реализуются в полном объёме указания Министра обороны РФ Сергея Шойгу, связанные с внедрением элементов практической стрельбы в упражнения по огневой подготовки военнослужащих.

Сбор проводится уже в третий раз. Главной целью мероприятия является передача положительного опыта и новейших методик огневой подготовки, а также проведение практических занятий и показ введенных упражнений армейской тактической стрельбы.

В рамках сбора также состоялось учредительное собрание по созданию «Всероссийской федерации армейской тактической стрельбы».