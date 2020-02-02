Юнармейцы и военные ВС РФ в Армении приняли участие в проекте «Дорога памяти»

Военнослужащие российской военной базы в Армении и воспитанники патриотического движения «Юнармия» собирают данные о фронтовиках для проекта «Дорога памяти». Активисты работают в городе Гюмри Ширакской области Армении, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«Военнослужащие и юнармейцы беседуют с ветеранами Великой Отечественной войны, снимают их рассказы на видео, делают снимки для архива, записывают личные истории и воспоминания, дарят подарки. Участники проекта оказывают помощь ветеранам, а также обеспечат их сопровождение на мероприятия, посвященные празднованию Дня Защитника Отечества и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении.

Все собранные материалы войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти», включающую уникальные экспонаты из запасников Центрального музея Вооруженных Сил РФ. Многие из них будут продемонстрированы впервые.

Проект «Дорога памяти» должен объединить не только поколения, но и десятки миллионов фотосвидетельств военной эпохи. На собранных кадрах запечатлены ветераны, работники оборонных предприятий, партизаны, блокадники, военкоры, труженики тыла и бойцы на передовой.

Принять участие в проекте может любой желающий, для этого на сайте Минобороны России запущен информационный раздел «Дорога памяти», куда можно загрузить оцифрованные фотоснимки и данные о своих родных и близких, воевавших на различных фронтах в годы Великой Отечественной войны.