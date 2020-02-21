На всех парусах: кадры гонки российских судов в Южной Атлантике
В 200-мильной гонке участвуют три учебных парусных судна Росрыболовства: барки «Крузенштерн», «Седов» и фрегат «Паллада».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В южной части Атлантического океана завершилась гонка трех российских парусников: «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада». На этих судах проходят практику курсанты.
Длина маршрута - 200 морских миль. Дистанцию парусники преодолели со следующими результатами: барк «Крузенштерн» - 19 часов 43 минуты 10 секунд, барк «Седов» - 19 часов 58 минут 08 секунд, учебный фрегат «Паллада» - 20 часов 08 минут 42 секунды.
После регаты парусники продолжат кругосветное плавание, посвященное 200-летию открытия Антарктиды, а также 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.