В Ростове-на-Дону открыли новый корпус военного госпиталя
Проходить здесь лечение и обследование смогут военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, члены их семей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Ростове-на-Дону торжественно открыли новый лечебный корпус военного госпиталя. В церемонии принял участие командующий войсками округа генерал-полковник Александр Дворников.
Семиэтажное здание построили по индивидуальному проекту, лаборатории и операционные оснащены новейшим медоборудованием.
Корпус рассчитан на 245 пациентов. Для максимальной автономности его оснастили системой дополнительной очистки воды, а также разместили насосную и трансформаторную станции.