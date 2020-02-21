Минобороны удалось сэкономить на ЖКХ миллиарды рублей за счет современных технологий
Министерству обороны РФ удалось сэкономить более 3,6 миллиарда рублей на ЖКХ за счет внедрения новых современных технологий. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.
«Экономия достигнута за счет своевременного технического обслуживания, проведения ремонта, модернизирования оборудования и установки менее мощного оборудования котельных с более высоким коэффициентом полезного действия», - говорится в сообщении.
Запланирована газификация более 350 котельных, что позволит к 2025 году обновить объекты теплового хозяйства и уменьшить ежегодные затраты на 730 миллионов рублей, добавили в пресс-службе.
«Ведется работа по привлечению внебюджетных источников для проведения энергосберегающих мероприятий, заключены и реализуются контракты по замене более 51 тысяч энергозатратных осветительных приборов на энергосберегающие», - говорится в сообщении.
На сегодняшний день у ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России нет кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире программы «Военная приемка» рассказал, что военному ведомству благодаря новой системе учета расходов удалось сэкономить на ЖКХ несколько миллиардов рублей.