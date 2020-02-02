В Воронеже состоялась выставка военных изобретателей «День инноваций»
После завершения выставки представленные на ней образцы покажут посетителям форума «Армия», который пройдет в августе 2020 года в подмосковном парке «Патриот».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Военные изобретатели представили перспективные разработки для Воздушно-космических сил, войск ПВО и радиоэлектронной борьбы на выставке в Воронеже. «День инноваций» состоялся на базе Военно-воздушной академии имени профессора Жуковского и Юрия Гагарина.
Среди изобретений оказались новинки в области беспилотной авиации, роботизированные комплексы, радиоэлектронное оборудование и аппаратура обеспечения полетов, а также разработки в сфере высокоточного оружия.
После завершения выставки в Воронеже представленные на ней образцы и другую военную технику покажут на Международном военно-техническом форуме «Армия», который состоится в августе 2020 года в подмосковном парке «Патриот».