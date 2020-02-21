На лыжах за лошадьми: дальневосточные курсанты осваивают скиджоринг

Курсанты Дальневосточного командного училища осваивают скиджоринг. Это экстремальный вид спорта, во время которого курсанты ездят на лыжах в сцепке за лошадьми.

Обучение проходят военнослужащие горных и арктических подразделений. Для таких бойцов конь - не просто тягловая сила, а полноценная боевая единица, которая тянет за собой лыжника со скоростью в 40 километров в час.

Езда проходит не по гладкому снегу, а по сложнейшей трассе с препятствиями - все трамплины и «змейки» нужно преодолеть без падений.