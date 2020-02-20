30 залпов из гаубиц Д-30: артиллеристы под Хабаровском репетируют салют к 23 февраля

Под Хабаровском сегодня утром раздаются залпы артиллерии. Ко Дню защитника Отечества там готовятся военнослужащие салютного дивизиона. Именно от них зависит, что увидят и услышат жители города вечером 23 февраля.

Действуют сегодня военнослужащие достаточно быстро. Двадцать третьего февраля во время салюта им нужно будет произвести 30 залпов из гаубиц Д-30.

Максимальная дальность стрельбы гаубицы Д-30 - 22 километра, скорострельность - 6-8 выстрелов в минуту. Эти машины - буксируемые. На вооружении они состоят с 1960 года, но сейчас вооруженные силы РФ используют их для проведения салютных тренировок. В первую очередь расчеты отрабатывают именно слаженность действий, поэтому совершают как залпы, так и одиночные выстрелы. Для того, чтобы каждый член команды мог понять свои действия и действовать максимально синхронно с другими.

Следует учесть, что Д-30 создают только звуковой эффект. А вот яркие красочные в небе появляются благодаря салютным установкам.

Двадцать третьего февраля салюты пройдут в семи городах Дальнего Востока - Хабаровске, Владивостоке, Чите, Улан-Уде и других. Для этого заготовлено четыре тысячи холостых выстрелов и салютных выстрелов.