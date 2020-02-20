С завода в военную часть: кадры прибытия штурмовиков Су-25СМ3 в ЮВО

В штурмовой авиации Южного Военного округа пополнение - три новейшие глубокомодернизированные самолеты Су-25СМ3 совершили перелет с завода-изготовителя в пункт постоянного базирования. Преодолев более 800 километров они прибыли в авиационную часть четвертой армии ВВС и ПВО в Ставропольском крае.

Усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3, благодаря модернизированной системе наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, находясь даже на значительном удалении от заданной цели или из-за облаков. Летчику необходимы только координаты объекта.

Это уже четвертая поставка самолетов данного типа в авиационные части ЮВО. Таким образом, общее число модернизированных «Грачей» приблизилось к двум десяткам единиц.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач», а его модернизированная версия носит название «Суперграч».