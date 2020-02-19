Танковые гонки: экипажи Т-72 отработали перестроение на высоких скоростях

Гонки на танках Т-72 устроили экипажи в Челябинской области. Стрельба и маневрирование на высоких скоростях - часть обязательной тренировочной программы. Наводчики и механики-водители разных машин учились принимать решения и понимать друг друга за секунды.

Рота танков Т-72 вместе с мотострелковым батальоном на полигоне Чебаркуль отработала несколько маневров. Сначала экипажи преследовали врага, затем выстроились в боевую линию и произвели ряд выстрелов по отступающему противнику.

Перестроение в такую боевую позицию является одним из самых распространенных маневров, который должно уметь совершать любое танковое подразделение. Согласно нормативам перестроиться из колонны в боевую линию и обратно танковая рота должна за один-два километра. При этом важной частью тренировки является отработка взаимодействия между экипажами разных машин, которыми руководит командир танковой роты. Он наблюдает за полем боя, координирует действия механика-водителя, руководит действиями наводчика, который осуществляет поражение цели.

На полигоне Чебаркуль танки работали холостыми снарядами. Подобная стрельба является хорошей тренировкой для всего экипажа, члены которого должны уметь перетерпеть шумовой эффект от выстрела, избыточные температуры от работы двигателя и вибрацию. Наиболее серьезную нагрузку в данной ситуации испытывают на себе механики-водители. Они должны не только вовремя перестроить машины, но и преодолеть овраги и горки, которые попадаются на пути танковой роты. Таким образом, для учений специально создают обстановку, максимально приближенную к боевой.