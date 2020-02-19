Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Танковые гонки: экипажи Т-72 отработали перестроение на высоких скоростях

Дмитрий Изгагин
07:28 19.02.2020
На полигоне Чебаркуль экипажи боевых машин учились принимать решения и понимать друг друга за секунды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Гонки на танках Т-72 устроили экипажи в Челябинской области. Стрельба и маневрирование на высоких скоростях - часть обязательной тренировочной программы. Наводчики и механики-водители разных машин учились принимать решения и понимать друг друга за секунды.

Рота танков Т-72 вместе с мотострелковым батальоном на полигоне Чебаркуль отработала несколько маневров. Сначала экипажи преследовали врага, затем выстроились в боевую линию и произвели ряд выстрелов по отступающему противнику.

Перестроение в такую боевую позицию является одним из самых распространенных маневров, который должно уметь совершать любое танковое подразделение. Согласно нормативам перестроиться из колонны в боевую линию и обратно танковая рота должна за один-два километра. При этом важной частью тренировки является отработка взаимодействия между экипажами разных машин, которыми руководит командир танковой роты. Он наблюдает за полем боя, координирует действия механика-водителя, руководит действиями наводчика, который осуществляет поражение цели.

На полигоне Чебаркуль танки работали холостыми снарядами. Подобная стрельба является хорошей тренировкой для всего экипажа, члены которого должны уметь перетерпеть шумовой эффект от выстрела, избыточные температуры от работы двигателя и вибрацию. Наиболее серьезную нагрузку в данной ситуации испытывают на себе механики-водители. Они должны не только вовремя перестроить машины, но и преодолеть овраги и горки, которые попадаются на пути танковой роты. Таким образом, для учений специально создают обстановку, максимально приближенную к боевой.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.02.2020, 08:47
Глава КНР рассказал о принимаемых мерах по нераспространению коронавируса
Дата18.02.2020, 05:00
Пикапы на снегу и огонь «Градов»: кадры учений мотострелков под Оренбургом
Дата17.02.2020, 20:08
Путин поздравил российских конькобежцев с триумфом на чемпионате мира
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата18.02.2020, 15:03
«Белые лебеди» в небе над Саратовской областью: кадры полетов Ту-160
Дата19.02.2020, 00:00
От Бреста до Берлина: Минобороны опубликовало архивные номера «Красной звезды» времен Войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:43 В стране и мире
«События абсолютно исторические»: режиссер фильма «Калашников» раскрыл подробности съемок
07:33 В стране и мире
Экс-министр здравоохранения Омской области найден мертвым
07:28 Армия
Видео
Танковые гонки: экипажи Т-72 отработали перестроение на высоких скоростях
07:12 В стране и мире
Видео
Струи пара из огромного вулкана на Камчатке: редкое явление попало на видео
07:03 В стране и мире
Видео
«Стих Симонова убил врагов больше, чем лучший снайпер»: сотрудник «Красной звезды» рассказал об архивных рукописях
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Стих Симонова убил врагов больше, чем лучший снайпер»: сотрудник «Красной звезды» рассказал об архивных рукописях
Видео
Мощная снежная буря парализовала Уфу: видео
Названа опасность привычки хрустеть пальцами
Названы самые перспективные профессии
Видео
Сквозь туман времен: памятник «Родина-мать» в Волгограде сняли с беспилотника
Видео
Завис в воздухе: опубликованы кадры экстремальной посадки самолета во время шторма
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.