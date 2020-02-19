«Ярсы» и «Тайфуны» против «диверсантов»: кадры маневров РВСН под Екатеринбургом

В Тагильском ракетном соединении автономные пусковые установки «Ярс» совершили интенсивные маневренные действия в ходе военных учений. Стратегические ракетчики в Свердловской области выполнили обширный перечень задач, в том числе на маршрутах боевого патрулирования. Среди них - вывод ракетных комплексов на полевые позиции, совершение маршей, рассредоточение агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

К учениям привлекались более 2500 военнослужащих и свыше 300 единиц техники ракетного соединения, включая самые современные образцы вооружения, военной и специальной техники. Например, машина дистанционного разминирования «Листва», боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М», авторазливочная станция АРС-14КМ и универсальная тепловая машина УТМ-80М.

Для разведки маршрутов боевого патрулирования и обнаружения диверсионных групп применялись беспилотные летательные аппараты. С помощью БЛА на удалении 10 км были обнаружены диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), проводящие минирование дорог на маршрутах движения колонн. Они были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям, и своевременно нейтрализованы.

В общей сложности подразделения ракетного соединения отработали несколько десятков вводных, в том числе направленных на изучение возможностей соединения, вооруженного подвижными грунтовыми ракетными комплексами по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки.