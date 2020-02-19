Выше облаков: кадры небесных маневров Су-30СМ и Су-24 над Калининградом
Дозаправка в воздухе - обязательная часть подготовки лётчиков морской авиации. Сложный элемент отработали более десяти самолётов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Константин Семенов, ТРК "Звезда"
Пилоты морской авиации Балтийского флота отработали дозаправку в воздухе. На кадрах видно, как истребители поднимаются над облаками, разрезая небо на скорости около 500 километров в час.
Учебные полёты прошли над Калининградской областью. С аэродрома поднялись многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М.
Сложный элемент отработали более десяти самолётов.
Дозаправка в воздухе - обязательная часть подготовки лётчиков морской авиации. Этот навык позволяет выполнять задачи на значительном удалении от мест базирования.