Выше облаков: кадры небесных маневров Су-30СМ и Су-24 над Калининградом

Пилоты морской авиации Балтийского флота отработали дозаправку в воздухе. На кадрах видно, как истребители поднимаются над облаками, разрезая небо на скорости около 500 километров в час.

Учебные полёты прошли над Калининградской областью. С аэродрома поднялись многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М.

Сложный элемент отработали более десяти самолётов.

Дозаправка в воздухе - обязательная часть подготовки лётчиков морской авиации. Этот навык позволяет выполнять задачи на значительном удалении от мест базирования.