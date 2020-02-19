Замминистры обороны РФ и Казахстана обсудили подготовку к 75-летию годовщины Победы

Девятнадцатого февраля 2020 года в Москве состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с заместителем министра обороны Республики Казахстан генерал-майором Тимуром Дандыбаевым.

В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов военного и военно-технического сотрудничества РФ и Республики Казахстан, а также - ход подготовки к празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Представители обеих стран также наметили планы по реализации совместных мероприятий на ближайшую перспективу.