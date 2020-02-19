В Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова открыли новый храм

В главном корпусе Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова открыли новой домовый храм, названный в честь апостола Андрея Первозванного, покровителя моряков. Службы там будут проходить раз в неделю.

Храм приписан к храму Морского корпуса Петра Великого. Настоятелем обоих храмов является митрофорный протоиерей Александр. Он занимает должность помощника начальника Военно-морской академии по работе с верующими уже семь лет.

«У людей есть интерес и желание приходить в храм в академии и даже крестить здесь своих детей, поэтому многие очень рады его открытию. Я часто провожу встречи и беседы с верующими здесь в качестве помощника начальника академии по работе с верующими, несмотря на постоянные службы в храме корпуса Петра Великого» - отметил протоиерей Александр.

Первую торжественную литургию посетил заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Владимир Касатонов.