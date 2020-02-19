В ГД анонсировали оперативные мероприятия в связи с учениями НАТО у границ РФ

Крупнейшие за последние 25 лет учения Североатлантического альянса Defender Europe 2020 («Защитник Европы - 2020»), которые будут проводиться в Европе - тревожная тенденция, считает председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов.

«Конечно, проведение крупных оперативных учений на границе с нашей страной - это тревожная тенденция»,- приводит «Интерфакс» его слова.

В рамках учений американские войска будут переброшены в Польшу и страны Балтии. Маневры пройдут на территории десяти европейских государств, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. В них будут участвовать почти 40 солдат и офицеров армии США и других стран, а также десятки тысяч единиц военной техники.

«Ряд оперативных мероприятий тоже будем проводить. На своей территории. Поэтому наше население может быть спокойно», - сказал Шаманов.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что предстоящие учения Defender Europe 2020 вызывают у Москвы большую озабоченность, и Россия будет реагировать на них, не создавая ненужных рисков.