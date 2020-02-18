От Байкала до Чукотки: в войсках ВВО проходит единый день инженерной подготовки

Единый день инженерной подготовки сегодня в войсках Восточного военного округа. Это значит, что от Байкала до Чукотки военнослужащие получают навыки установки и обезвреживания минных полей, учатся наводить мосты и делают все, чтобы обеспечить продвижение основных сил.

Группа разграждения состоит из военнослужащих с миноискателями и инженерной машины разграждения ИМР-3. Замыкает колонну установка разминирования УР-77.

Задача данной группы - обеспечить безопасное прохождение военной колонны по любой дороге. В ее состав входит различная техника для разминирования.

Основную задачу выполняют саперы с миноискателями. Им придется обнаружить взрывоопасные предметы в металлической и пластиковой оболочке на глубине до полуметра. Когда такой предмет находят, его помечают флажком и принимают решение о способе обезвреживания. Большинство просто уничтожают на месте.

Еще одно препятствие, которая нужно преодолеть инженерам, - завал. Это делают с помощью машины ИМР-3. Она сначала разбивает препятствие специальным бульдозерным отвалом, а потом может пустить в ход телескопическую стрелу-манипулятор, если препятствие окажется сложнее.

На полигоне Князе-Волконский под Хабаровском многолюдно. Тренируются мотострелковые подразделения, изучают миноискатели, учатся устанавливать минные поля, маскировать технику. Все это для того, чтобы военнослужащие могли работать, как нештатные инженерные подразделения, и могли работать самостоятельно. Например, во время наступления проверить дорогу или, наоборот, установить минные поля на переднем крае обороны.